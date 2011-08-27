Эдуар Сиссе
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
Осер
4 : 1
Аяччо
85'
85'
85'
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Осер
4
Аяччо
1
минуты: 1' - 90'
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:00
Осер
2 : 2
Марсель
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:00
был в запасе
Осер
2
Марсель
2
был в запасе
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Марсель
2 : 2
Сошо
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
был в запасе
Марсель
2
Сошо
2
был в запасе