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Матиас Дельгадо
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2013/2014
06.12.2016
06 дек. 2016
вт
22:45
Базель
1 : 4
Арсенал
06.12.2016
06 дек. 2016
вт
22:45
минуты: 1' - 55'
Базель
1
Арсенал
4
минуты: 1' - 55'
23.11.2016
23 нояб. 2016
ср
22:45
Лудогорец
0 : 0
Базель
23.11.2016
23 нояб. 2016
ср
22:45
минуты: 1' - 79'
Лудогорец
0
Базель
0
минуты: 1' - 79'
01.11.2016
01 нояб. 2016
вт
22:45
Базель
1 : 2
ПСЖ
01.11.2016
01 нояб. 2016
вт
22:45
минуты: 1' - 59'
Базель
1
ПСЖ
2
минуты: 1' - 59'
19.10.2016
19 окт. 2016
ср
21:45
ПСЖ
3 : 0
Базель
19.10.2016
19 окт. 2016
ср
21:45
минуты: 1' - 70'
ПСЖ
3
Базель
0
минуты: 1' - 70'
28.09.2016
28 сент. 2016
ср
21:45
Арсенал
2 : 0
Базель
28.09.2016
28 сент. 2016
ср
21:45
минуты: 79' - 90'
Арсенал
2
Базель
0
минуты: 79' - 90'
13.09.2016
13 сент. 2016
вт
21:45
Базель
1 : 1
Лудогорец
13.09.2016
13 сент. 2016
вт
21:45
минуты: 1' - 82'
Базель
1
Лудогорец
1
минуты: 1' - 82'