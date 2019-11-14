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Матч-центр
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Бурак Йилмаз
№17
Нападающий
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
15 июля 1985 (35) лет
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2019
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
20:00
Турция
0 : 0
Исландия
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Турция
0
Исландия
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2019
14 окт. 2019
пн
21:45
Франция
1 : 1
Турция
14.10.2019
14 окт. 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Франция
1
Турция
1
минуты: 1' - 90'
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
Турция
1 : 0
Албания
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Турция
1
Албания
0
минуты: 1' - 90'
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Исландия
2 : 1
Турция
52'
52'
52'
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Исландия
2
Турция
1
минуты: 1' - 90'
08.06.2019
08 июня 2019
сб
21:45
Турция
2 : 0
Франция
08.06.2019
08 июня 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Турция
2
Франция
0
минуты: 1' - 90'
25.03.2019
25 марта 2019
пн
20:00
Турция
4 : 0
Молдавия
25.03.2019
25 марта 2019
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Турция
4
Молдавия
0
минуты: 1' - 90'
22.03.2019
22 марта 2019
пт
22:45
Албания
0 : 2
Турция
21'
21'
21'
22.03.2019
22 марта 2019
пт
22:45
21'
минуты: 1' - 90'
Албания
0
Турция
2
минуты: 1' - 90'