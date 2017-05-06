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Фабио Колторти
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2016/2017
06.05.2017
06 мая 2017
сб
19:30
Герта
1 : 4
РБ Лейпциг
06.05.2017
06 мая 2017
сб
19:30
был в запасе
Герта
1
РБ Лейпциг
4
был в запасе
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
18:30
Шальке-04
1 : 1
РБ Лейпциг
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
18:30
был в запасе
Шальке-04
1
РБ Лейпциг
1
был в запасе
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
16:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Байер
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Байер
0
был в запасе
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:00
Майнц
2 : 3
РБ Лейпциг
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:00
был в запасе
Майнц
2
РБ Лейпциг
3
был в запасе
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
16:30
РБ Лейпциг
4 : 0
Дармштадт
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
4
Дармштадт
0
минуты: 1' - 90'
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:30
Боруссия
1 : 2
РБ Лейпциг
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:30
был в запасе
Боруссия
1
РБ Лейпциг
2
был в запасе
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
20:30
Боруссия
1 : 0
РБ Лейпциг
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
20:30
был в запасе
Боруссия
1
РБ Лейпциг
0
был в запасе
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
20:30
РБ Лейпциг
3 : 0
Айнтрахт
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Айнтрахт
0
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
17:30
РБ Лейпциг
2 : 0
Герта
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Герта
0
был в запасе
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
20:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Шальке-04
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Шальке-04
1
был в запасе
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
22:30
Байер
2 : 3
РБ Лейпциг
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
22:30
был в запасе
Байер
2
РБ Лейпциг
3
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
16:30
Дармштадт
0 : 2
РБ Лейпциг
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
16:30
был в запасе
Дармштадт
0
РБ Лейпциг
2
был в запасе
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Вердер
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Вердер
1
был в запасе
30.09.2016
30 сент. 2016
пт
21:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Аугсбург
30.09.2016
30 сент. 2016
пт
21:30
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Аугсбург
1
был в запасе
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:00
РБ Лейпциг
1 : 1
Боруссия
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:00
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Боруссия
1
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Боруссия
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Боруссия
0
был в запасе