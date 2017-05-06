Фабио Колторти
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.05.2017 06 мая 2017 сб 19:30
Герта
1 : 4
РБ Лейпциг
06.05.2017 06 мая 2017 сб 19:30
был в запасе
Герта
1
РБ Лейпциг
4
был в запасе
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 18:30
Шальке-04
1 : 1
РБ Лейпциг
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 18:30
был в запасе
Шальке-04
1
РБ Лейпциг
1
был в запасе
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 16:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Байер
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Байер
0
был в запасе
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:00
Майнц
2 : 3
РБ Лейпциг
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:00
был в запасе
Майнц
2
РБ Лейпциг
3
был в запасе
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 16:30
РБ Лейпциг
4 : 0
Дармштадт
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
4
Дармштадт
0
минуты: 1' - 90'
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:30
Боруссия
1 : 2
РБ Лейпциг
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:30
был в запасе
Боруссия
1
РБ Лейпциг
2
был в запасе
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 20:30
Боруссия
1 : 0
РБ Лейпциг
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 20:30
был в запасе
Боруссия
1
РБ Лейпциг
0
был в запасе
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 20:30
РБ Лейпциг
3 : 0
Айнтрахт
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Айнтрахт
0
был в запасе
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 17:30
РБ Лейпциг
2 : 0
Герта
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Герта
0
был в запасе
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 20:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Шальке-04
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Шальке-04
1
был в запасе
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 22:30
Байер
2 : 3
РБ Лейпциг
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 22:30
был в запасе
Байер
2
РБ Лейпциг
3
был в запасе
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 16:30
Дармштадт
0 : 2
РБ Лейпциг
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 16:30
был в запасе
Дармштадт
0
РБ Лейпциг
2
был в запасе
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Вердер
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Вердер
1
был в запасе
30.09.2016 30 сент. 2016 пт 21:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Аугсбург
30.09.2016 30 сент. 2016 пт 21:30
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Аугсбург
1
был в запасе
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:00
РБ Лейпциг
1 : 1
Боруссия
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:00
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Боруссия
1
был в запасе
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 19:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Боруссия
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 19:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Боруссия
0
был в запасе