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Хавьер Герреро
№23
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
Спортинг
2 : 1
Рекреативо
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
был в запасе
Спортинг
2
Рекреативо
1
был в запасе
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Рекреативо
0 : 1
Расинг
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 11'
Рекреативо
0
Расинг
1
минуты: 1' - 11'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
Нумансия
1 : 0
Рекреативо
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Нумансия
1
Рекреативо
0
минуты: 1' - 90'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
Рекреативо
1 : 2
Депортиво
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
минуты: 26' - 90'
Рекреативо
1
Депортиво
2
минуты: 26' - 90'
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:00
Осасуна
1 : 2
Рекреативо
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:00
минуты: 61' - 90'
Осасуна
1
Рекреативо
2
минуты: 61' - 90'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Рекреативо
2 : 4
Мальорка
84'
84'
84'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Рекреативо
2
Мальорка
4
минуты: 1' - 90'
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
22:55
Рекреативо
0 : 1
Реал
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
22:55
был в запасе
Рекреативо
0
Реал
1
был в запасе
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
21:00
Рекреативо
0 : 1
Севилья
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Рекреативо
0
Севилья
1
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
Хетафе
2 : 1
Рекреативо
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Хетафе
2
Рекреативо
1
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Рекреативо
2 : 3
Вальядолид
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
минуты: 67' - 90'
Рекреативо
2
Вальядолид
3
минуты: 67' - 90'
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Малага
0 : 2
Рекреативо
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Малага
0
Рекреативо
2
был в запасе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
Рекреативо
1 : 1
Альмерия
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 80' - 90'
Рекреативо
1
Альмерия
1
минуты: 80' - 90'
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Атлетик
1 : 1
Рекреативо
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Атлетик
1
Рекреативо
1
был в запасе
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Рекреативо
0 : 3
Атлетико
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 76' - 90'
Рекреативо
0
Атлетико
3
минуты: 76' - 90'
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Эспаньол
1 : 1
Рекреативо
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 81' - 90'
Эспаньол
1
Рекреативо
1
минуты: 81' - 90'
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Рекреативо
2 : 0
Спортинг
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Рекреативо
2
Спортинг
0
был в запасе
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
Расинг
1 : 1
Рекреативо
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Расинг
1
Рекреативо
1
был в запасе
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
19:00
Рекреативо
3 : 1
Нумансия
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Рекреативо
3
Нумансия
1
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
Депортиво
4 : 1
Рекреативо
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 58' - 90'
Депортиво
4
Рекреативо
1
минуты: 58' - 90'
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
Рекреативо
1 : 0
Осасуна
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 74' - 90'
Рекреативо
1
Осасуна
0
минуты: 74' - 90'
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