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Матч-центр
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Петре Марин
№36
Защитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
21:00
Шериф
1 : 1
ФКСБ
90'
90'
90'
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 20' - 90'
Шериф
1
ФКСБ
1
минуты: 20' - 90'
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
Фенербахче
3 : 1
ФКСБ
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Фенербахче
3
ФКСБ
1
минуты: 1' - 90'
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
Твенте
0 : 0
ФКСБ
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Твенте
0
ФКСБ
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
ФКСБ
0 : 0
Шериф
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
0
Шериф
0
минуты: 1' - 90'