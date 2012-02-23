Петр Трапп
№7
Защитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 23:05
Шальке-04
3 : 1
Виктория
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 23:05
был в запасе
Шальке-04
3
Виктория
1
был в запасе
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 21:00
Виктория
1 : 1
Шальке-04
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 21:00
был в запасе
Виктория
1
Шальке-04
1
был в запасе