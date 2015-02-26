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Матч-центр
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Колин Казим-Ричардс
№13
Нападающий
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Команда
Селтик
Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. кубок
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2011/2012
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
23:05
Фейеноорд
1 : 2
Рома
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 29'
Фейеноорд
1
Рома
2
минуты: 1' - 29'
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
Рома
1 : 1
Фейеноорд
55'
55'
55'
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
55'
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Фейеноорд
1
минуты: 1' - 90'