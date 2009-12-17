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Матч-центр
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Али Билгин
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
23:05
Фенербахче
1 : 0
Шериф
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
23:05
минуты: 86' - 90'
Фенербахче
1
Шериф
0
минуты: 86' - 90'
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
ФКСБ
0 : 1
Фенербахче
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 89' - 90'
ФКСБ
0
Фенербахче
1
минуты: 89' - 90'
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
Шериф
0 : 1
Фенербахче
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
был в запасе
Шериф
0
Фенербахче
1
был в запасе