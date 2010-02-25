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Лента
Матч-центр
Моя команда
Эндер Тураджи
№19
Защитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
23:05
Фенербахче
1 : 1
Лилль
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Фенербахче
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
21:00
Лилль
2 : 1
Фенербахче
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
21:00
был в запасе
Лилль
2
Фенербахче
1
был в запасе