Эндер Тураджи
№19
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 23:05
Фенербахче
1 : 1
Лилль
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Фенербахче
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 21:00
Лилль
2 : 1
Фенербахче
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лилль
2
Фенербахче
1
был в запасе