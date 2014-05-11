Диего Лугано
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Вест Бромвич
1 : 2
Сток Сити
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Сток Сити
2
был в запасе
07.05.2014 07 мая 2014 ср 21:45
Сандерленд
2 : 0
Вест Бромвич
07.05.2014 07 мая 2014 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Сандерленд
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90'
04.05.2014 04 мая 2014 вс 15:30
Арсенал
1 : 0
Вест Бромвич
04.05.2014 04 мая 2014 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90'
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 17:00
Вест Бромвич
1 : 0
Вест Хэм
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 17:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Вест Хэм
0
был в запасе
21.04.2014 21 апр. 2014 пн 22:00
Манчестер Сити
3 : 1
Вест Бромвич
21.04.2014 21 апр. 2014 пн 22:00
был в запасе
Манчестер Сити
3
Вест Бромвич
1
был в запасе
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
Вест Бромвич
3 : 3
Кардифф
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
был в запасе
Вест Бромвич
3
Кардифф
3
был в запасе
11.02.2014 11 февр. 2014 вт 22:59
Вест Бромвич
1 : 1
Челси
11.02.2014 11 февр. 2014 вт 22:59
был в запасе
Вест Бромвич
1
Челси
1
был в запасе
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 18:00
Кристал Пэлас
3 : 1
Вест Бромвич
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 18:00
был в запасе
Кристал Пэлас
3
Вест Бромвич
1
был в запасе
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 16:30
Вест Бромвич
1 : 1
Ливерпуль
86'
86'
86'
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 16:30
минуты: 41' - 90'
Вест Бромвич
1
Ливерпуль
1
минуты: 41' - 90'
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:45
Астон Вилла
4 : 3
Вест Бромвич
68'
68'
68'
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
4
Вест Бромвич
3
минуты: 1' - 90'
20.01.2014 20 янв. 2014 пн 22:59
Вест Бромвич
1 : 1
Эвертон
75'
75'
75'
20.01.2014 20 янв. 2014 пн 22:59
75'
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
Саутгемптон
1 : 0
Вест Бромвич
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Вест Бромвич
0
был в запасе
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 15:45
Вест Хэм
3 : 3
Вест Бромвич
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 15:45
минуты: 1' - 68'
Вест Хэм
3
Вест Бромвич
3
минуты: 1' - 68'
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
Тоттенхэм
1 : 1
Вест Бромвич
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Халл Сити
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Халл Сити
1
был в запасе
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
Кардифф
1 : 0
Вест Бромвич
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
был в запасе
Кардифф
1
Вест Бромвич
0
был в запасе
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 18:00
Вест Бромвич
0 : 2
Норвич Сити
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
0
Норвич Сити
2
минуты: 1' - 90'
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:59
Вест Бромвич
2 : 3
Манчестер Сити
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 22:59
был в запасе
Вест Бромвич
2
Манчестер Сити
3
был в запасе
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 20:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 20:30
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
был в запасе
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