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Диего Лугано
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
испания. примера
лига чемпионов
франция. кубок
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Вест Бромвич
1 : 2
Сток Сити
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Сток Сити
2
был в запасе
07.05.2014
07 мая 2014
ср
21:45
Сандерленд
2 : 0
Вест Бромвич
07.05.2014
07 мая 2014
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Сандерленд
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90'
04.05.2014
04 мая 2014
вс
15:30
Арсенал
1 : 0
Вест Бромвич
04.05.2014
04 мая 2014
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90'
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
17:00
Вест Бромвич
1 : 0
Вест Хэм
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
17:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Вест Хэм
0
был в запасе
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
22:00
Манчестер Сити
3 : 1
Вест Бромвич
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
22:00
был в запасе
Манчестер Сити
3
Вест Бромвич
1
был в запасе
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
Вест Бромвич
3 : 3
Кардифф
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
был в запасе
Вест Бромвич
3
Кардифф
3
был в запасе
11.02.2014
11 февр. 2014
вт
22:59
Вест Бромвич
1 : 1
Челси
11.02.2014
11 февр. 2014
вт
22:59
был в запасе
Вест Бромвич
1
Челси
1
был в запасе
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
18:00
Кристал Пэлас
3 : 1
Вест Бромвич
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
18:00
был в запасе
Кристал Пэлас
3
Вест Бромвич
1
был в запасе
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
16:30
Вест Бромвич
1 : 1
Ливерпуль
86'
86'
86'
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
16:30
минуты: 41' - 90'
Вест Бромвич
1
Ливерпуль
1
минуты: 41' - 90'
29.01.2014
29 янв. 2014
ср
22:45
Астон Вилла
4 : 3
Вест Бромвич
68'
68'
68'
29.01.2014
29 янв. 2014
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
4
Вест Бромвич
3
минуты: 1' - 90'
20.01.2014
20 янв. 2014
пн
22:59
Вест Бромвич
1 : 1
Эвертон
75'
75'
75'
20.01.2014
20 янв. 2014
пн
22:59
75'
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 0
Вест Бромвич
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Вест Бромвич
0
был в запасе
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
15:45
Вест Хэм
3 : 3
Вест Бромвич
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
15:45
минуты: 1' - 68'
Вест Хэм
3
Вест Бромвич
3
минуты: 1' - 68'
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
Тоттенхэм
1 : 1
Вест Бромвич
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Халл Сити
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Халл Сити
1
был в запасе
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
Кардифф
1 : 0
Вест Бромвич
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
был в запасе
Кардифф
1
Вест Бромвич
0
был в запасе
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
18:00
Вест Бромвич
0 : 2
Норвич Сити
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
0
Норвич Сити
2
минуты: 1' - 90'
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:59
Вест Бромвич
2 : 3
Манчестер Сити
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:59
был в запасе
Вест Бромвич
2
Манчестер Сити
3
был в запасе
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
20:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
20:30
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
был в запасе
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