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Лента
Матч-центр
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Лучано Галлетти
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
09.12.2009
09 дек. 2009
ср
22:45
Олимпиакос
1 : 0
Арсенал
09.12.2009
09 дек. 2009
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
22:45
Стандард
2 : 0
Олимпиакос
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
22:45
минуты: 1' - 42'
Стандард
2
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 42'
20.10.2009
20 окт. 2009
вт
21:45
Олимпиакос
2 : 1
Стандард
20.10.2009
20 окт. 2009
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
2
Стандард
1
минуты: 1' - 90'