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Матч-центр
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Костас Митроглу
№11
Нападающий
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Команда
ПСВ
Гражданство
Греция
Дата рождения
12 марта 1988 (32) года
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ПСВ
1 : 1
Русенборг
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
был в запасе
ПСВ
1
Русенборг
1
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Спортинг
4 : 0
ПСВ
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Спортинг
4
ПСВ
0
был в запасе
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
ЛАСК
4 : 1
ПСВ
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
ЛАСК
4
ПСВ
1
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
ПСВ
0 : 0
ЛАСК
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
ПСВ
0
ЛАСК
0
был в запасе
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
Русенборг
1 : 4
ПСВ
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Русенборг
1
ПСВ
4
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
ПСВ
3 : 2
Спортинг
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
был в запасе
ПСВ
3
Спортинг
2
был в запасе