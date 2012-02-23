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Матч-центр
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Михал Жевлаков
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
23:05
Спортинг
1 : 0
Легия
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Спортинг
1
Легия
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
21:00
Легия
2 : 2
Спортинг
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Легия
2
Спортинг
2
минуты: 1' - 90'