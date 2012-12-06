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Стеффен Иверсен
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2010/2011
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
Байер
1 : 0
Русенборг
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
минуты: 72' - 90'
Байер
1
Русенборг
0
минуты: 72' - 90'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Русенборг
3 : 2
Рапид
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 75' - 90'
Русенборг
3
Рапид
2
минуты: 75' - 90'
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
Металлист
3 : 1
Русенборг
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 84'
Металлист
3
Русенборг
1
минуты: 1' - 84'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Русенборг
1 : 2
Металлист
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
был в запасе
Русенборг
1
Металлист
2
был в запасе
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
Русенборг
0 : 1
Байер
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 88' - 90'
Русенборг
0
Байер
1
минуты: 88' - 90'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Рапид
1 : 2
Русенборг
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
минуты: 90' - 90'
Рапид
1
Русенборг
2
минуты: 90' - 90'