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Матч-центр
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Марек Сапара
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
02.11.2011
02 нояб. 2011
ср
22:45
Трабзонспор
0 : 0
ЦСКА
02.11.2011
02 нояб. 2011
ср
22:45
был в запасе
Трабзонспор
0
ЦСКА
0
был в запасе
18.10.2011
18 окт. 2011
вт
19:00
ЦСКА
3 : 0
Трабзонспор
18.10.2011
18 окт. 2011
вт
19:00
минуты: 75' - 90'
ЦСКА
3
Трабзонспор
0
минуты: 75' - 90'
27.09.2011
27 сент. 2011
вт
21:45
Трабзонспор
1 : 1
Лилль
27.09.2011
27 сент. 2011
вт
21:45
минуты: 82' - 90'
Трабзонспор
1
Лилль
1
минуты: 82' - 90'
14.09.2011
14 сент. 2011
ср
21:45
Интер
0 : 1
Трабзонспор
14.09.2011
14 сент. 2011
ср
21:45
минуты: 64' - 90'
Интер
0
Трабзонспор
1
минуты: 64' - 90'