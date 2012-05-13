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Симоне Лориа
№51
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
19:00
Парма
1 : 0
Болонья
13.05.2012
13 мая 2012
вс
19:00
был в запасе
Парма
1
Болонья
0
был в запасе
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
Болонья
2 : 0
Наполи
41'
41'
41'
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Наполи
0
минуты: 1' - 90'
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
Катания
0 : 1
Болонья
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
минуты: 76' - 90'
Катания
0
Болонья
1
минуты: 76' - 90'
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
Сиена
1 : 1
Болонья
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
был в запасе
Сиена
1
Болонья
1
был в запасе
12.04.2012
12 апр. 2012
чт
21:45
Болонья
1 : 0
Кальяри
12.04.2012
12 апр. 2012
чт
21:45
был в запасе
Болонья
1
Кальяри
0
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
Болонья
1 : 3
Палермо
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
был в запасе
Болонья
1
Палермо
3
был в запасе
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
Болонья
2 : 0
Катания
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 37'
Болонья
2
Катания
0
минуты: 1' - 37'
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
20:00
Палермо
3 : 1
Болонья
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Палермо
3
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
Болонья
3 : 1
Аталанта
68'
68'
68'
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
68'
минуты: 1' - 90'
Болонья
3
Аталанта
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:45
Кьево
0 : 1
Болонья
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
21:45
Болонья
0 : 2
Лацио
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
21:45
был в запасе
Болонья
0
Лацио
2
был в запасе
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
16:00
Новара
0 : 2
Болонья
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
16:00
был в запасе
Новара
0
Болонья
2
был в запасе
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
16:00
Удинезе
2 : 0
Болонья
39'
39'
39'
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
16:00
минуты: 13' - 90'
Удинезе
2
Болонья
0
минуты: 13' - 90'
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
19:00
Болонья
1 : 3
Интер
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
19:00
был в запасе
Болонья
1
Интер
3
был в запасе
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
Ювентус
1 : 1
Болонья
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
был в запасе
Ювентус
1
Болонья
1
был в запасе
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:00
Болонья
0 : 2
Лечче
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
16:00
Фиорентина
2 : 0
Болонья
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
2
Болонья
0
минуты: 1' - 90'