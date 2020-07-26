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Лука Россеттини
№13
Защитник
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Команда
Лечче
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 мая 1985 (35) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:15
Болонья
-:-
Лечче
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Болонья
-
Лечче
-
26.06.2020
26 июня 2020
пт
22:45
Ювентус
4 : 0
Лечче
26.06.2020
26 июня 2020
пт
22:45
минуты: 46' - 90'
Ювентус
4
Лечче
0
минуты: 46' - 90'
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
Лечче
1 : 4
Милан
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
был в запасе
Лечче
1
Милан
4
был в запасе
01.03.2020
01 марта 2020
вс
17:00
Лечче
2 : 7
Аталанта
01.03.2020
01 марта 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Аталанта
7
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Рома
4 : 0
Лечче
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
Наполи
2 : 3
Лечче
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Лечче
3
минуты: 1' - 90'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:00
Лечче
4 : 0
Торино
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
4
Торино
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Верона
3 : 0
Лечче
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Верона
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Интер
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Интер
1
минуты: 1' - 90'
13.01.2020
13 янв. 2020
пн
22:45
Парма
2 : 0
Лечче
13.01.2020
13 янв. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Парма
2
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
20:00
Лечче
0 : 1
Удинезе
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
Лечче
2 : 3
Болонья
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
Брешиа
3 : 0
Лечче
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:45
Фиорентина
0 : 1
Лечче
69'
69'
69'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
17:00
Лечче
2 : 2
Кальяри
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Кальяри
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Лацио
4 : 2
Лечче
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
4
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Сассуоло
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Сампдория
1 : 1
Лечче
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
Лечче
1 : 1
Ювентус
18'
18'
18'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
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