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Матч-центр
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Пабло Освальдо
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
италия. кубок
испания. примера
Сезон:
2015/2016
2008/2009
24.11.2015
24 нояб. 2015
вт
22:45
Порту
0 : 2
Динамо
24.11.2015
24 нояб. 2015
вт
22:45
минуты: 67' - 90'
Порту
0
Динамо
2
минуты: 67' - 90'
20.10.2015
20 окт. 2015
вт
21:45
Порту
2 : 0
Маккаби
20.10.2015
20 окт. 2015
вт
21:45
был в запасе
Порту
2
Маккаби
0
был в запасе
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
Порту
2 : 1
Челси
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
минуты: 87' - 90'
Порту
2
Челси
1
минуты: 87' - 90'
16.09.2015
16 сент. 2015
ср
21:45
Динамо
2 : 2
Порту
16.09.2015
16 сент. 2015
ср
21:45
минуты: 90' - 90'
Динамо
2
Порту
2
минуты: 90' - 90'