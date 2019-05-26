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Симоне Падоин
№19
Полузащитник
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Команда
Асколи
Гражданство
Италия
Дата рождения
18 марта 1984 (36) лет
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
Кальяри
1 : 2
Удинезе
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
был в запасе
Кальяри
1
Удинезе
2
был в запасе
18.05.2019
18 мая 2019
сб
19:00
Дженоа
1 : 1
Кальяри
18.05.2019
18 мая 2019
сб
19:00
был в запасе
Дженоа
1
Кальяри
1
был в запасе
11.05.2019
11 мая 2019
сб
19:00
Кальяри
1 : 2
Лацио
11.05.2019
11 мая 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
05.05.2019
05 мая 2019
вс
21:30
Наполи
2 : 1
Кальяри
05.05.2019
05 мая 2019
вс
21:30
был в запасе
Наполи
2
Кальяри
1
был в запасе
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
19:00
Рома
3 : 0
Кальяри
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
19:00
был в запасе
Рома
3
Кальяри
0
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Кальяри
1 : 0
Фрозиноне
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
был в запасе
Кальяри
1
Фрозиноне
0
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
13:30
Торино
1 : 1
Кальяри
45'
45'
45'
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
Кальяри
2 : 1
СПАЛ
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Кальяри
2
СПАЛ
1
был в запасе
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
22:00
Кальяри
0 : 2
Ювентус
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
22:00
минуты: 76' - 90'
Кальяри
0
Ювентус
2
минуты: 76' - 90'
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:30
Кьево
0 : 3
Кальяри
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:30
был в запасе
Кьево
0
Кальяри
3
был в запасе
15.03.2019
15 марта 2019
пт
22:30
Кальяри
2 : 1
Фиорентина
15.03.2019
15 марта 2019
пт
22:30
был в запасе
Кальяри
2
Фиорентина
1
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
14:30
Болонья
2 : 0
Кальяри
10.03.2019
10 марта 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Кальяри
0
минуты: 1' - 90'
01.03.2019
01 марта 2019
пт
22:30
Кальяри
2 : 1
Интер
01.03.2019
01 марта 2019
пт
22:30
был в запасе
Кальяри
2
Интер
1
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
14:30
Сампдория
1 : 0
Кальяри
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
20:00
Кальяри
2 : 1
Парма
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
Парма
1
минуты: 1' - 90'
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
22:30
Милан
3 : 0
Кальяри
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
22:30
минуты: 1' - 90'
Милан
3
Кальяри
0
минуты: 1' - 90'
04.02.2019
04 февр. 2019
пн
23:00
Кальяри
0 : 1
Аталанта
04.02.2019
04 февр. 2019
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
0
Аталанта
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
17:00
Сассуоло
3 : 0
Кальяри
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
17:00
был в запасе
Сассуоло
3
Кальяри
0
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:00
Кальяри
2 : 2
Эмполи
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
Эмполи
2
минуты: 1' - 90'
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Удинезе
2 : 0
Кальяри
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
2
Кальяри
0
был в запасе
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