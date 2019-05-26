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Маттео Бриги
№4
Полузащитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
14 февр. 1981 (39) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
Интер
2 : 1
Эмполи
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
был в запасе
Интер
2
Эмполи
1
был в запасе
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
Эмполи
4 : 1
Торино
65'
65'
65'
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
65'
был в запасе
Эмполи
4
Торино
1
был в запасе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
Сампдория
1 : 2
Эмполи
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
был в запасе
Сампдория
1
Эмполи
2
был в запасе
05.05.2019
05 мая 2019
вс
13:30
Эмполи
1 : 0
Фиорентина
05.05.2019
05 мая 2019
вс
13:30
был в запасе
Эмполи
1
Фиорентина
0
был в запасе
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:00
Болонья
3 : 1
Эмполи
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:00
был в запасе
Болонья
3
Эмполи
1
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Эмполи
2 : 4
СПАЛ
76'
76'
76'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
был в запасе
Эмполи
2
СПАЛ
4
был в запасе
15.04.2019
15 апр. 2019
пн
21:30
Аталанта
0 : 0
Эмполи
15.04.2019
15 апр. 2019
пн
21:30
был в запасе
Аталанта
0
Эмполи
0
был в запасе
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
Удинезе
3 : 2
Эмполи
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Удинезе
3
Эмполи
2
был в запасе
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
20:00
Эмполи
2 : 1
Наполи
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
20:00
был в запасе
Эмполи
2
Наполи
1
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
20:00
Ювентус
1 : 0
Эмполи
30.03.2019
30 марта 2019
сб
20:00
был в запасе
Ювентус
1
Эмполи
0
был в запасе
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Фрозиноне
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Фрозиноне
1
был в запасе
11.03.2019
11 марта 2019
пн
22:30
Рома
2 : 1
Эмполи
11.03.2019
11 марта 2019
пн
22:30
был в запасе
Рома
2
Эмполи
1
был в запасе
02.03.2019
02 марта 2019
сб
17:00
Эмполи
3 : 3
Парма
02.03.2019
02 марта 2019
сб
17:00
был в запасе
Эмполи
3
Парма
3
был в запасе
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
Милан
3 : 0
Эмполи
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
был в запасе
Милан
3
Эмполи
0
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Эмполи
3 : 0
Сассуоло
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
минуты: 78' - 90'
Эмполи
3
Сассуоло
0
минуты: 78' - 90'
07.02.2019
07 февр. 2019
чт
22:30
Лацио
1 : 0
Эмполи
07.02.2019
07 февр. 2019
чт
22:30
был в запасе
Лацио
1
Эмполи
0
был в запасе
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Кьево
2
был в запасе
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:30
Эмполи
1 : 3
Дженоа
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:30
был в запасе
Эмполи
1
Дженоа
3
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:00
Кальяри
2 : 2
Эмполи
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
Эмполи
2
минуты: 1' - 90'
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Эмполи
0 : 1
Интер
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Эмполи
0
Интер
1
был в запасе
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