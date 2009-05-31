Желько Калач
№0
Вратарь
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Команда
Гражданство
Австралия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
Фиорентина
0 : 2
Милан
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Фиорентина
0
Милан
2
был в запасе
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
Милан
2 : 3
Рома
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Милан
2
Рома
3
был в запасе
16.05.2009 16 мая 2009 сб 21:30
Удинезе
2 : 1
Милан
16.05.2009 16 мая 2009 сб 21:30
был в запасе
Удинезе
2
Милан
1
был в запасе
10.05.2009 10 мая 2009 вс 21:30
Милан
1 : 1
Ювентус
10.05.2009 10 мая 2009 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
Катания
0 : 2
Милан
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Катания
0
Милан
2
был в запасе
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
Милан
3 : 0
Палермо
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
был в запасе
Милан
3
Палермо
0
был в запасе
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 21:30
Милан
5 : 1
Торино
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 21:30
был в запасе
Милан
5
Торино
1
был в запасе
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
Кьево
0 : 1
Милан
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
был в запасе
Кьево
0
Милан
1
был в запасе
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 22:00
Милан
2 : 0
Лечче
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 22:00
был в запасе
Милан
2
Лечче
0
был в запасе
22.03.2009 22 марта 2009 вс 22:30
Наполи
0 : 0
Милан
22.03.2009 22 марта 2009 вс 22:30
был в запасе
Наполи
0
Милан
0
был в запасе