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Микеле Паолуччи
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
Сезон:
2012/2013
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
Сиена
1 : 2
Милан
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
был в запасе
Сиена
1
Милан
2
был в запасе
12.05.2013
12 мая 2013
вс
16:00
Наполи
2 : 1
Сиена
12.05.2013
12 мая 2013
вс
16:00
минуты: 69' - 90'
Наполи
2
Сиена
1
минуты: 69' - 90'
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Сиена
0 : 1
Фиорентина
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
был в запасе
Сиена
0
Фиорентина
1
был в запасе
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Рома
4 : 0
Сиена
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Рома
4
Сиена
0
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
Сиена
0 : 1
Кьево
84'
84'
84'
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
минуты: 75' - 90'
Сиена
0
Кьево
1
минуты: 75' - 90'
17.03.2013
17 марта 2013
вс
14:30
Сиена
0 : 0
Кальяри
17.03.2013
17 марта 2013
вс
14:30
был в запасе
Сиена
0
Кальяри
0
был в запасе
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
Палермо
1 : 2
Сиена
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Палермо
1
Сиена
2
был в запасе
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
Сиена
0 : 2
Аталанта
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Сиена
0
Аталанта
2
минуты: 74' - 90'
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Сиена
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Сиена
1
был в запасе
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
Сиена
3 : 1
Интер
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Сиена
3
Интер
1
был в запасе
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Сиена
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Удинезе
1
Сиена
0
минуты: 74' - 90'
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Сампдория
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 64'
Сиена
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 64'
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
Торино
3 : 2
Сиена
75'
75'
75'
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
75'
минуты: 41' - 90'
Торино
3
Сиена
2
минуты: 41' - 90'
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
Милан
2 : 1
Сиена
87'
87'
87'
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
87'
минуты: 80' - 90'
Милан
2
Сиена
1
минуты: 80' - 90'
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
Сиена
0 : 2
Наполи
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
был в запасе
Сиена
0
Наполи
2
был в запасе
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Сиена
86'
86'
86'
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
минуты: 85' - 90'
Аталанта
2
Сиена
1
минуты: 85' - 90'
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
16:00
Сиена
1 : 2
Ювентус
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
16:00
был в запасе
Сиена
1
Ювентус
2
был в запасе
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:00
Лацио
2 : 1
Сиена
90'
90'
90'
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:00
90'
минуты: 46' - 90'
Лацио
2
Сиена
1
минуты: 46' - 90'
27.09.2012
27 сент. 2012
чт
21:45
Сиена
1 : 0
Болонья
27.09.2012
27 сент. 2012
чт
21:45
был в запасе
Сиена
1
Болонья
0
был в запасе
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
16:00
Интер
0 : 2
Сиена
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
16:00
был в запасе
Интер
0
Сиена
2
был в запасе
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