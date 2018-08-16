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Лента
Матч-центр
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Гекхан Инлер
№80
Полузащитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
27 июня 1984 (36) лет
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2013/2014
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:45
Бернли
1 : 0
Истанбул Башакшехир
117'
117'
117'
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:45
был в запасе
Бернли
1
Истанбул Башакшехир
0
был в запасе
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:00
Истанбул Башакшехир
0 : 0
Бернли
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:00
был в запасе
Истанбул Башакшехир
0
Бернли
0
был в запасе