Гекхан Инлер
№80
Полузащитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
27 июня 1984 (36) лет
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:45
Бернли
1 : 0
Истанбул Башакшехир
117'
117'
117'
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:45
был в запасе
Бернли
1
Истанбул Башакшехир
0
был в запасе
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:00
Истанбул Башакшехир
0 : 0
Бернли
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:00
был в запасе
Истанбул Башакшехир
0
Бернли
0
был в запасе