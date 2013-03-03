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Игор Будан
№19
Нападающий
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
Сиена
0 : 2
Аталанта
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Сиена
0
Аталанта
2
был в запасе
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
Аталанта
2 : 3
Рома
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 85' - 90'
Аталанта
2
Рома
3
минуты: 85' - 90'
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
Торино
2 : 1
Аталанта
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Торино
2
Аталанта
1
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
Аталанта
0 : 0
Катания
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Аталанта
0
Катания
0
был в запасе
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
Палермо
1 : 2
Аталанта
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Палермо
1
Аталанта
2
был в запасе
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Аталанта
0 : 1
Милан
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 80' - 90'
Аталанта
0
Милан
1
минуты: 80' - 90'
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
17:00
Наполи
3 : 0
Палермо
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Наполи
3
Палермо
0
минуты: 1' - 46'
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
Парма
2 : 1
Палермо
85'
85'
85'
85'
85'
85'
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
85'
минуты: 83' - 90'
Парма
2
Палермо
1
минуты: 83' - 90'
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
Палермо
0 : 1
Ювентус
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Палермо
0
Ювентус
1
был в запасе
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:00
Интер
1 : 0
Палермо
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:00
минуты: 76' - 90'
Интер
1
Палермо
0
минуты: 76' - 90'
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
22:45
Палермо
3 : 1
Катания
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
22:45
был в запасе
Палермо
3
Катания
1
был в запасе
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
Болонья
3 : 0
Палермо
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Болонья
3
Палермо
0
был в запасе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
14:30
Палермо
2 : 0
Сампдория
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
14:30
минуты: 90' - 90'
Палермо
2
Сампдория
0
минуты: 90' - 90'
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
22:45
Рома
4 : 1
Палермо
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
22:45
был в запасе
Рома
4
Палермо
1
был в запасе
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
22:45
Палермо
2 : 2
Милан
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
22:45
был в запасе
Палермо
2
Милан
2
был в запасе
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
19:00
Сиена
0 : 0
Палермо
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
19:00
минуты: 84' - 90'
Сиена
0
Палермо
0
минуты: 84' - 90'
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
Палермо
0 : 0
Торино
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
был в запасе
Палермо
0
Торино
0
был в запасе
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
21:45
Дженоа
1 : 1
Палермо
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
21:45
был в запасе
Дженоа
1
Палермо
1
был в запасе
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:00
Палермо
4 : 1
Кьево
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:00
был в запасе
Палермо
4
Кьево
1
был в запасе
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
19:30
Пескара
1 : 0
Палермо
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
19:30
был в запасе
Пескара
1
Палермо
0
был в запасе
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