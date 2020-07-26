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Фелипе (Фелипе Диас Да Силва)
№27
Защитник
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Команда
СПАЛ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
31 июля 1984 (35) лет
Рост
188
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
СПАЛ
-:-
Торино
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
-
Торино
-
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
СПАЛ
1 : 6
Рома
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Рома
6
минуты: 1' - 90'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Брешиа
2 : 1
СПАЛ
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Брешиа
2
СПАЛ
1
был в запасе
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:45
СПАЛ
0 : 4
Интер
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:45
был в запасе
СПАЛ
0
Интер
4
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:15
Дженоа
2 : 0
СПАЛ
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:15
был в запасе
Дженоа
2
СПАЛ
0
был в запасе
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
СПАЛ
0 : 3
Удинезе
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Удинезе
3
минуты: 1' - 90'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Сампдория
3 : 0
СПАЛ
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Сампдория
3
СПАЛ
0
был в запасе
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
Наполи
3 : 1
СПАЛ
89'
89'
89'
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Наполи
3
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
СПАЛ
0 : 1
Кальяри
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
был в запасе
СПАЛ
0
Кальяри
1
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:30
Парма
0 : 1
СПАЛ
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:30
был в запасе
Парма
0
СПАЛ
1
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:00
СПАЛ
1 : 2
Ювентус
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:00
был в запасе
СПАЛ
1
Ювентус
2
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
был в запасе
Лечче
2
СПАЛ
1
был в запасе
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
14:30
СПАЛ
1 : 2
Сассуоло
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
14:30
был в запасе
СПАЛ
1
Сассуоло
2
был в запасе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Лацио
5 : 1
СПАЛ
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
5
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:00
СПАЛ
1 : 3
Болонья
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:00
был в запасе
СПАЛ
1
Болонья
3
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Фиорентина
1 : 0
СПАЛ
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:00
СПАЛ
0 : 2
Верона
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
СПАЛ
0
Верона
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Торино
1 : 2
СПАЛ
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Торино
1
СПАЛ
2
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
Рома
3 : 1
СПАЛ
50'
50'
50'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
3
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
Интер
2 : 1
СПАЛ
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Интер
2
СПАЛ
1
был в запасе
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