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Самир Ханданович
№1
Вратарь
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Команда
Интер
Гражданство
Словения
Дата рождения
14 июля 1984 (36) лет
Рост
192
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
25.07.2020
25 июля 2020
сб
20:30
Дженоа
-:-
Интер
25.07.2020
25 июля 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Дженоа
-
Интер
-
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
Интер
0 : 0
Фиорентина
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Интер
0
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:45
Рома
2 : 2
Интер
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Интер
2
минуты: 1' - 90'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:45
СПАЛ
0 : 4
Интер
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Интер
4
минуты: 1' - 90'
13.07.2020
13 июля 2020
пн
22:45
Интер
3 : 1
Торино
13.07.2020
13 июля 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Интер
3
Торино
1
минуты: 1' - 90'
09.07.2020
09 июля 2020
чт
22:45
Верона
2 : 2
Интер
09.07.2020
09 июля 2020
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Верона
2
Интер
2
минуты: 1' - 90'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:15
Интер
1 : 2
Болонья
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
Интер
6 : 0
Брешиа
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Интер
6
Брешиа
0
минуты: 1' - 90'
28.06.2020
28 июня 2020
вс
22:45
Парма
1 : 2
Интер
28.06.2020
28 июня 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Парма
1
Интер
2
минуты: 1' - 90'
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:30
Интер
3 : 3
Сассуоло
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Интер
3
Сассуоло
3
минуты: 1' - 90'
21.06.2020
21 июня 2020
вс
22:45
Интер
2 : 1
Сампдория
21.06.2020
21 июня 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Интер
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
08.03.2020
08 марта 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
08.03.2020
08 марта 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Интер
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 1
Интер
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Лацио
2
Интер
1
был в запасе
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
22:45
Интер
4 : 2
Милан
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Интер
4
Милан
2
был в запасе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
22:45
Удинезе
0 : 2
Интер
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Удинезе
0
Интер
2
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
Интер
1 : 1
Кальяри
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Интер
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Интер
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:45
Интер
1 : 1
Аталанта
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Аталанта
1
минуты: 1' - 90'
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
22:45
Наполи
1 : 3
Интер
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:00
Интер
4 : 0
Дженоа
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Интер
4
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
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