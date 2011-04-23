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Антонио Буске
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
2009/2010
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
Болонья
0 : 2
Чезена
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
минуты: 1' - 27'
Болонья
0
Чезена
2
минуты: 1' - 27'
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
Кьево
2 : 0
Болонья
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
2
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
Болонья
0 : 2
Наполи
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
19:00
Брешиа
3 : 1
Болонья
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
19:00
был в запасе
Брешиа
3
Болонья
1
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Дженоа
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Дженоа
1
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
Лечче
0 : 1
Болонья
72'
72'
72'
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
минуты: 67' - 90'
Лечче
0
Болонья
1
минуты: 67' - 90'
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
Болонья
2 : 2
Кальяри
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
был в запасе
Болонья
2
Кальяри
2
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
22:45
Ювентус
0 : 2
Болонья
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
22:45
минуты: 87' - 90'
Ювентус
0
Болонья
2
минуты: 87' - 90'
23.02.2011
23 февр. 2011
ср
20:30
Болонья
0 : 1
Рома
23.02.2011
23 февр. 2011
ср
20:30
был в запасе
Болонья
0
Рома
1
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
Сампдория
3 : 1
Болонья
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
3
Болонья
1
был в запасе
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
Удинезе
1 : 1
Болонья
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
был в запасе
Удинезе
1
Болонья
1
был в запасе
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
Болонья
3 : 1
Лацио
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Болонья
3
Лацио
1
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
22:45
Интер
4 : 1
Болонья
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
22:45
минуты: 82' - 90'
Интер
4
Болонья
1
минуты: 82' - 90'
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
Бари
0 : 2
Болонья
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Бари
0
Болонья
2
был в запасе
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
Болонья
1 : 1
Фиорентина
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
был в запасе
Болонья
1
Фиорентина
1
был в запасе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
Парма
0 : 0
Болонья
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
минуты: 71' - 90'
Парма
0
Болонья
0
минуты: 71' - 90'
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
14:30
Болонья
0 : 3
Милан
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
14:30
минуты: 1' - 48'
Болонья
0
Милан
3
минуты: 1' - 48'
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:00
Чезена
0 : 2
Болонья
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Чезена
0
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
22:45
Наполи
4 : 1
Болонья
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
4
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
17:00
Болонья
1 : 0
Брешиа
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
17:00
минуты: 64' - 90'
Болонья
1
Брешиа
0
минуты: 64' - 90'
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