Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Себастьян Джовинко
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2008/2009
28.01.2015
28 янв. 2015
ср
22:45
Парма
0 : 1
Ювентус
28.01.2015
28 янв. 2015
ср
22:45
был в запасе
Парма
0
Ювентус
1
был в запасе
15.01.2015
15 янв. 2015
чт
23:00
Ювентус
6 : 1
Верона
5', 45'
5', 45'
5', 45'
15.01.2015
15 янв. 2015
чт
23:00
5', 45'
минуты: 1' - 65'
Ювентус
6
Верона
1
минуты: 1' - 65'