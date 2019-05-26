Иньяцио Абате
№20
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 нояб. 1986 (33) года
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 16:00
СПАЛ
2 : 3
Милан
27'
27'
27'
26.05.2019 26 мая 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
2
Милан
3
минуты: 1' - 90'
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
Милан
2 : 0
Фрозиноне
49'
49'
49'
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Милан
2
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:30
Фиорентина
0 : 1
Милан
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:30
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
0
Милан
1
минуты: 1' - 90'
06.05.2019 06 мая 2019 пн 21:30
Милан
2 : 1
Болонья
06.05.2019 06 мая 2019 пн 21:30
минуты: 1' - 90'
Милан
2
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 21:30
Торино
2 : 0
Милан
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 21:30
был в запасе
Торино
2
Милан
0
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 13:30
Парма
1 : 1
Милан
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 13:30
был в запасе
Парма
1
Милан
1
был в запасе
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 21:30
Милан
1 : 0
Лацио
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 21:30
был в запасе
Милан
1
Лацио
0
был в запасе
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:00
Ювентус
2 : 1
Милан
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:00
был в запасе
Ювентус
2
Милан
1
был в запасе
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 20:00
Милан
1 : 1
Удинезе
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
30.03.2019 30 марта 2019 сб 22:30
Сампдория
1 : 0
Милан
30.03.2019 30 марта 2019 сб 22:30
был в запасе
Сампдория
1
Милан
0
был в запасе
17.03.2019 17 марта 2019 вс 22:30
Милан
2 : 3
Интер
17.03.2019 17 марта 2019 вс 22:30
был в запасе
Милан
2
Интер
3
был в запасе
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:30
Кьево
1 : 2
Милан
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:30
был в запасе
Кьево
1
Милан
2
был в запасе
02.03.2019 02 марта 2019 сб 20:00
Милан
1 : 0
Сассуоло
02.03.2019 02 марта 2019 сб 20:00
был в запасе
Милан
1
Сассуоло
0
был в запасе
22.02.2019 22 февр. 2019 пт 22:30
Милан
3 : 0
Эмполи
22.02.2019 22 февр. 2019 пт 22:30
был в запасе
Милан
3
Эмполи
0
был в запасе
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 22:30
Аталанта
1 : 3
Милан
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 22:30
был в запасе
Аталанта
1
Милан
3
был в запасе
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 22:30
Милан
3 : 0
Кальяри
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 22:30
был в запасе
Милан
3
Кальяри
0
был в запасе
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 22:30
Рома
1 : 1
Милан
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 22:30
был в запасе
Рома
1
Милан
1
был в запасе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:30
Милан
0 : 0
Наполи
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:30
был в запасе
Милан
0
Наполи
0
был в запасе
21.01.2019 21 янв. 2019 пн 17:00
Дженоа
0 : 2
Милан
21.01.2019 21 янв. 2019 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Милан
2
минуты: 1' - 90'
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 22:30
Милан
2 : 1
СПАЛ
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 22:30
минуты: 1' - 90'
Милан
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
Показать все игры