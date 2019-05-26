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Иньяцио Абате
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 нояб. 1986 (33) года
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.05.2019
26 мая 2019
вс
16:00
СПАЛ
2 : 3
Милан
27'
27'
27'
26.05.2019
26 мая 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
2
Милан
3
минуты: 1' - 90'
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
Милан
2 : 0
Фрозиноне
49'
49'
49'
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Милан
2
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:30
Фиорентина
0 : 1
Милан
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
0
Милан
1
минуты: 1' - 90'
06.05.2019
06 мая 2019
пн
21:30
Милан
2 : 1
Болонья
06.05.2019
06 мая 2019
пн
21:30
минуты: 1' - 90'
Милан
2
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:30
Торино
2 : 0
Милан
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:30
был в запасе
Торино
2
Милан
0
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
13:30
Парма
1 : 1
Милан
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
13:30
был в запасе
Парма
1
Милан
1
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:30
Милан
1 : 0
Лацио
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:30
был в запасе
Милан
1
Лацио
0
был в запасе
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
19:00
Ювентус
2 : 1
Милан
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
19:00
был в запасе
Ювентус
2
Милан
1
был в запасе
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
20:00
Милан
1 : 1
Удинезе
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
30.03.2019
30 марта 2019
сб
22:30
Сампдория
1 : 0
Милан
30.03.2019
30 марта 2019
сб
22:30
был в запасе
Сампдория
1
Милан
0
был в запасе
17.03.2019
17 марта 2019
вс
22:30
Милан
2 : 3
Интер
17.03.2019
17 марта 2019
вс
22:30
был в запасе
Милан
2
Интер
3
был в запасе
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:30
Кьево
1 : 2
Милан
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:30
был в запасе
Кьево
1
Милан
2
был в запасе
02.03.2019
02 марта 2019
сб
20:00
Милан
1 : 0
Сассуоло
02.03.2019
02 марта 2019
сб
20:00
был в запасе
Милан
1
Сассуоло
0
был в запасе
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
Милан
3 : 0
Эмполи
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
был в запасе
Милан
3
Эмполи
0
был в запасе
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
22:30
Аталанта
1 : 3
Милан
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
22:30
был в запасе
Аталанта
1
Милан
3
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
22:30
Милан
3 : 0
Кальяри
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
22:30
был в запасе
Милан
3
Кальяри
0
был в запасе
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
22:30
Рома
1 : 1
Милан
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
22:30
был в запасе
Рома
1
Милан
1
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:30
Милан
0 : 0
Наполи
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:30
был в запасе
Милан
0
Наполи
0
был в запасе
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
17:00
Дженоа
0 : 2
Милан
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Милан
2
минуты: 1' - 90'
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
22:30
Милан
2 : 1
СПАЛ
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Милан
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
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