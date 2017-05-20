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Матч-центр
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Шеррер Кабелино Максвелл
№17
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
франция. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
испания. кубок
испания. примера
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
ПСЖ
1 : 1
Кан
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
1
Кан
1
минуты: 1' - 90'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Сент-Этьен
0 : 5
ПСЖ
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
ПСЖ
5
минуты: 1' - 90'
06.05.2017
06 мая 2017
сб
18:00
ПСЖ
5 : 0
Бастия
06.05.2017
06 мая 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
5
Бастия
0
минуты: 1' - 90'
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
22:00
Ницца
3 : 1
ПСЖ
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
22:00
минуты: 1' - 45'
Ницца
3
ПСЖ
1
минуты: 1' - 45'
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
18:00
ПСЖ
2 : 0
Монпелье
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
18.04.2017
18 апр. 2017
вт
19:30
Метц
2 : 3
ПСЖ
18.04.2017
18 апр. 2017
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Метц
2
ПСЖ
3
минуты: 1' - 90'
14.04.2017
14 апр. 2017
пт
21:45
Анжер
0 : 2
ПСЖ
14.04.2017
14 апр. 2017
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
22:00
ПСЖ
4 : 0
Генгам
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
22:00
минуты: 43' - 90'
ПСЖ
4
Генгам
0
минуты: 43' - 90'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
23:00
ПСЖ
2 : 1
Лион
19.03.2017
19 марта 2017
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Лион
1
минуты: 1' - 90'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
23:00
Лорьян
1 : 2
ПСЖ
12.03.2017
12 марта 2017
вс
23:00
был в запасе
Лорьян
1
ПСЖ
2
был в запасе
04.03.2017
04 марта 2017
сб
19:00
ПСЖ
1 : 0
Нанси
04.03.2017
04 марта 2017
сб
19:00
был в запасе
ПСЖ
1
Нанси
0
был в запасе
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
23:00
ПСЖ
0 : 0
Тулуза
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
0
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
10.02.2017
10 февр. 2017
пт
22:45
Бордо
0 : 3
ПСЖ
10.02.2017
10 февр. 2017
пт
22:45
был в запасе
Бордо
0
ПСЖ
3
был в запасе
07.02.2017
07 февр. 2017
вт
23:00
ПСЖ
2 : 1
Лилль
07.02.2017
07 февр. 2017
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
22:00
Дижон
1 : 3
ПСЖ
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
22:00
был в запасе
Дижон
1
ПСЖ
3
был в запасе
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
23:00
ПСЖ
1 : 1
Монако
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
23:00
был в запасе
ПСЖ
1
Монако
1
был в запасе
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
19:00
Нант
0 : 2
ПСЖ
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
19:00
Ренн
0 : 1
ПСЖ
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
19:00
был в запасе
Ренн
0
ПСЖ
1
был в запасе
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
ПСЖ
5 : 0
Лорьян
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
был в запасе
ПСЖ
5
Лорьян
0
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
19:00
Генгам
2 : 1
ПСЖ
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
19:00
был в запасе
Генгам
2
ПСЖ
1
был в запасе
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