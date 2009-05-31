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Апаресидо Родригез Сезар
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Болонья
3 : 1
Катания
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 59'
Болонья
3
Катания
1
минуты: 1' - 59'
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Кьево
0 : 0
Болонья
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
минуты: 30' - 90'
Кьево
0
Болонья
0
минуты: 30' - 90'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
Болонья
2 : 1
Лечче
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Болонья
2
Лечче
1
был в запасе
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Болонья
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 40' - 90'
Удинезе
1
Болонья
0
минуты: 40' - 90'
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Кьево
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Кьево
1
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
Лечче
0 : 0
Болонья
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 84' - 90'
Лечче
0
Болонья
0
минуты: 84' - 90'
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
20:00
Болонья
5 : 2
Торино
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
20:00
был в запасе
Болонья
5
Торино
2
был в запасе
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
Болонья
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Реджо-ди-Калабрия
2
Болонья
2
был в запасе
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Болонья
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
минуты: 79' - 90'
Дженоа
1
Болонья
1
минуты: 79' - 90'
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Палермо
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Болонья
1
Палермо
1
минуты: 46' - 90'