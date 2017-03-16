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Эстебан Камбьяссо
№91
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2012/2013
16.03.2017
16 марта 2017
чт
21:00
Бешикташ
4 : 1
Олимпиакос
16.03.2017
16 марта 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 67'
Бешикташ
4
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 67'
09.03.2017
09 марта 2017
чт
23:05
Олимпиакос
1 : 1
Бешикташ
36'
36'
36'
09.03.2017
09 марта 2017
чт
23:05
36'
минуты: 1' - 70'
Олимпиакос
1
Бешикташ
1
минуты: 1' - 70'