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Иван Кордоба
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
Лацио
3 : 1
Интер
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
был в запасе
Лацио
3
Интер
1
был в запасе
06.05.2012
06 мая 2012
вс
21:45
Интер
4 : 2
Милан
06.05.2012
06 мая 2012
вс
21:45
минуты: 84' - 90'
Интер
4
Милан
2
минуты: 84' - 90'
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
Интер
2 : 1
Чезена
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
был в запасе
Интер
2
Чезена
1
был в запасе
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
Удинезе
1 : 3
Интер
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
был в запасе
Удинезе
1
Интер
3
был в запасе
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
16:00
Кальяри
2 : 2
Интер
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
16:00
был в запасе
Кальяри
2
Интер
2
был в запасе
04.03.2012
04 марта 2012
вс
22:45
Интер
2 : 2
Катания
04.03.2012
04 марта 2012
вс
22:45
был в запасе
Интер
2
Катания
2
был в запасе
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
22:45
Наполи
1 : 0
Интер
67'
67'
67'
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
22:45
минуты: 46' - 90'
Наполи
1
Интер
0
минуты: 46' - 90'
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
Интер
0 : 1
Новара
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Интер
0
Новара
1
минуты: 1' - 90'
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
17:00
Рома
4 : 0
Интер
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
17:00
был в запасе
Рома
4
Интер
0
был в запасе
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
Интер
4 : 4
Палермо
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
минуты: 67' - 90'
Интер
4
Палермо
4
минуты: 67' - 90'
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
1 : 0
Интер
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Лечче
1
Интер
0
был в запасе
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Интер
4 : 1
Лечче
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
был в запасе
Интер
4
Лечче
1
был в запасе
13.12.2011
13 дек. 2011
вт
22:45
Дженоа
0 : 1
Интер
13.12.2011
13 дек. 2011
вт
22:45
был в запасе
Дженоа
0
Интер
1
был в запасе
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:45
Интер
2 : 0
Фиорентина
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:45
был в запасе
Интер
2
Фиорентина
0
был в запасе
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
22:45
Интер
0 : 1
Удинезе
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
22:45
был в запасе
Интер
0
Удинезе
1
был в запасе
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
17:00
Сиена
0 : 1
Интер
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
17:00
был в запасе
Сиена
0
Интер
1
был в запасе
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
20:00
Интер
2 : 1
Кальяри
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
20:00
был в запасе
Интер
2
Кальяри
1
был в запасе
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
21:45
Интер
1 : 2
Ювентус
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
21:45
был в запасе
Интер
1
Ювентус
2
был в запасе
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:45
Аталанта
1 : 1
Интер
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:45
был в запасе
Аталанта
1
Интер
1
был в запасе
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:00
Интер
1 : 0
Кьево
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:00
был в запасе
Интер
1
Кьево
0
был в запасе
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