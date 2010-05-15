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Давид Трезеге
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
италия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
21:45
Милан
3 : 0
Ювентус
15.05.2010
15 мая 2010
сб
21:45
был в запасе
Милан
3
Ювентус
0
был в запасе
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
Ювентус
2 : 3
Парма
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
минуты: 76' - 90'
Ювентус
2
Парма
3
минуты: 76' - 90'
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
Ювентус
1 : 0
Кальяри
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
был в запасе
Ювентус
1
Кальяри
0
был в запасе
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
22:00
Удинезе
3 : 0
Ювентус
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
22:00
был в запасе
Удинезе
3
Ювентус
0
был в запасе
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
Ювентус
2 : 1
Аталанта
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 71'
Ювентус
2
Аталанта
1
минуты: 1' - 71'
25.03.2010
25 марта 2010
чт
22:45
Наполи
3 : 1
Ювентус
25.03.2010
25 марта 2010
чт
22:45
был в запасе
Наполи
3
Ювентус
1
был в запасе
21.03.2010
21 марта 2010
вс
22:45
Сампдория
1 : 0
Ювентус
21.03.2010
21 марта 2010
вс
22:45
минуты: 56' - 90'
Сампдория
1
Ювентус
0
минуты: 56' - 90'
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
Ювентус
3 : 3
Сиена
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
3
Сиена
3
минуты: 1' - 90'
06.03.2010
06 марта 2010
сб
20:00
Фиорентина
1 : 2
Ювентус
06.03.2010
06 марта 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 71'
Фиорентина
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 71'
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
22:45
Ювентус
0 : 2
Палермо
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
0
Палермо
2
минуты: 1' - 90'
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
Болонья
1 : 2
Ювентус
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Ювентус
2
был в запасе
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
17:00
Парма
1 : 2
Ювентус
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
17:00
минуты: 1' - 21'
Парма
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 21'
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
Ювентус
1 : 2
Катания
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
1
Катания
2
минуты: 1' - 90'
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
22:45
Бари
3 : 1
Ювентус
23'
23'
23'
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
22:45
23'
минуты: 1' - 90'
Бари
3
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
22:45
Ювентус
2 : 1
Интер
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
22:45
был в запасе
Ювентус
2
Интер
1
был в запасе
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
22:45
Аталанта
2 : 5
Ювентус
87'
88'
87'
88'
87'
88'
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
22:45
87'
минуты: 1' - 90'
Аталанта
2
Ювентус
5
минуты: 1' - 90'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
20:00
Ювентус
2 : 3
Наполи
36'
36'
36'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
20:00
36'
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Наполи
3
минуты: 1' - 90'
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
Ювентус
5 : 1
Сампдория
88'
88'
88'
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
88'
минуты: 66' - 90'
Ювентус
5
Сампдория
1
минуты: 66' - 90'
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
17:00
Сиена
0 : 1
Ювентус
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сиена
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
19:00
Ювентус
1 : 1
Фиорентина
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
19:00
минуты: 83' - 90'
Ювентус
1
Фиорентина
1
минуты: 83' - 90'
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