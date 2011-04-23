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Кристиано Дзанетти
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
20:00
Брешиа
0 : 1
Милан
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 72'
Брешиа
0
Милан
1
минуты: 1' - 72'
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
Дженоа
3 : 0
Брешиа
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
3
Брешиа
0
минуты: 1' - 90'
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
Кальяри
1 : 1
Брешиа
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
19:00
Брешиа
3 : 1
Болонья
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
3
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
2 : 2
Лечче
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
2
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
Брешиа
82'
82'
82'
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
Брешиа
0
минуты: 1' - 90'
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
2 : 0
Бари
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Брешиа
2
Бари
0
минуты: 1' - 46'
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
Рома
1 : 1
Брешиа
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 67'
Рома
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 67'
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
Наполи
0 : 0
Фиорентина
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Наполи
0
Фиорентина
0
был в запасе
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
Болонья
1 : 1
Фиорентина
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
был в запасе
Болонья
1
Фиорентина
1
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
20:00
Удинезе
2 : 1
Фиорентина
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
20:00
минуты: 46' - 90'
Удинезе
2
Фиорентина
1
минуты: 46' - 90'
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:00
Фиорентина
1 : 0
Кальяри
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:00
минуты: 73' - 90'
Фиорентина
1
Кальяри
0
минуты: 73' - 90'
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
Фиорентина
1 : 2
Палермо
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Фиорентина
1
Палермо
2
был в запасе
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
Дженоа
1 : 1
Фиорентина
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
минуты: 1' - 65'
Дженоа
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 65'
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
19:00
Фиорентина
1 : 2
Лацио
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
Лечче
1 : 0
Фиорентина
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 56'
Лечче
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 56'
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
Фиорентина
1 : 1
Наполи
80'
80'
80'
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90'