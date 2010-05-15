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Фабио Фирмани
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
21:45
Лацио
3 : 1
Удинезе
15.05.2010
15 мая 2010
сб
21:45
был в запасе
Лацио
3
Удинезе
1
был в запасе
02.05.2010
02 мая 2010
вс
21:45
Лацио
0 : 2
Интер
02.05.2010
02 мая 2010
вс
21:45
был в запасе
Лацио
0
Интер
2
был в запасе
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
Дженоа
1 : 2
Лацио
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
был в запасе
Дженоа
1
Лацио
2
был в запасе
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
19:30
Лацио
1 : 2
Рома
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
19:30
был в запасе
Лацио
1
Рома
2
был в запасе
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
Болонья
2 : 3
Лацио
69'
69'
69'
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 89' - 90'
Болонья
2
Лацио
3
минуты: 89' - 90'
28.03.2010
28 марта 2010
вс
21:45
Милан
1 : 1
Лацио
28.03.2010
28 марта 2010
вс
21:45
был в запасе
Милан
1
Лацио
1
был в запасе
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
Лацио
0 : 2
Бари
35'
35'
35'
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
0
Бари
2
минуты: 1' - 90'
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
22:45
Лацио
1 : 1
Фиорентина
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
22:45
минуты: 69' - 90'
Лацио
1
Фиорентина
1
минуты: 69' - 90'
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
Палермо
3 : 1
Лацио
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Палермо
3
Лацио
1
был в запасе
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
Парма
0 : 2
Лацио
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Парма
0
Лацио
2
минуты: 82' - 90'
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
17:00
Лацио
0 : 1
Катания
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 71'
Лацио
0
Катания
1
минуты: 1' - 71'
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
22:45
Ювентус
1 : 1
Лацио
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
22:45
минуты: 1' - 77'
Ювентус
1
Лацио
1
минуты: 1' - 77'
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
Лацио
1 : 1
Кьево
38'
38'
38'
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90'
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
Аталанта
3 : 0
Лацио
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 36'
Аталанта
3
Лацио
0
минуты: 1' - 36'
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
Удинезе
1 : 1
Лацио
86'
86'
86'
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
17:00
Лацио
4 : 1
Ливорно
30'
30'
30'
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
4
Ливорно
1
минуты: 1' - 90'
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
22:45
Интер
1 : 0
Лацио
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
22:45
минуты: 80' - 90'
Интер
1
Лацио
0
минуты: 80' - 90'
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
Лацио
1 : 0
Дженоа
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'