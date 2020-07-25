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Валон Бехрами
№85
Полузащитник
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Команда
Дженоа
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
19 апр. 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
25.07.2020
25 июля 2020
сб
20:30
Дженоа
-:-
Интер
25.07.2020
25 июля 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Дженоа
-
Интер
-
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
Сампдория
1 : 2
Дженоа
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Сампдория
1
Дженоа
2
был в запасе
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
Торино
3 : 0
Дженоа
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:15
Дженоа
2 : 0
СПАЛ
67'
67'
67'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:15
минуты: 1' - 74'
Дженоа
2
СПАЛ
0
минуты: 1' - 74'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
Дженоа
1 : 2
Наполи
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 64'
Дженоа
1
Наполи
2
минуты: 1' - 64'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Удинезе
2 : 2
Дженоа
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 46'
Удинезе
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 46'
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:45
Дженоа
1 : 3
Ювентус
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 90'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:15
Брешиа
2 : 2
Дженоа
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:15
минуты: 1' - 66'
Брешиа
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 66'
23.06.2020
23 июня 2020
вт
22:45
Дженоа
1 : 4
Парма
23.06.2020
23 июня 2020
вт
22:45
минуты: 58' - 90'
Дженоа
1
Парма
4
минуты: 58' - 90'
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
Милан
1 : 2
Дженоа
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 63'
Милан
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 63'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
Дженоа
2 : 3
Лацио
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Лацио
3
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:00
Болонья
0 : 3
Дженоа
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Дженоа
3
минуты: 1' - 90'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Аталанта
2 : 2
Дженоа
53'
53'
53'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:00
Фиорентина
0 : 0
Дженоа
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
Дженоа
1 : 3
Рома
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Дженоа
1
Рома
3
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
Верона
2 : 1
Дженоа
73'
73'
73'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 52' - 90'
Верона
2
Дженоа
1
минуты: 52' - 90'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
20:00
Дженоа
2 : 1
Сассуоло
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 72' - 90'
Дженоа
2
Сассуоло
1
минуты: 72' - 90'