Стефен Макинва
№28
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:45
Лацио
3 : 1
Интер
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:45
был в запасе
Лацио
3
Интер
1
был в запасе
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
Аталанта
0 : 2
Лацио
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
был в запасе
Аталанта
0
Лацио
2
был в запасе