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Александар Коларов
№11
Защитник
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Команда
Рома
Гражданство
Сербия
Дата рождения
10 нояб. 1985 (34) года
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2009/2010
2008/2009
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
Рома
-:-
Фиорентина
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Рома
-
Фиорентина
-
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
СПАЛ
1 : 6
Рома
47'
47'
47'
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
47'
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Рома
6
минуты: 1' - 90'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:45
Рома
2 : 2
Интер
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Интер
2
минуты: 1' - 90'
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
Рома
2 : 1
Верона
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Верона
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
Брешиа
0 : 3
Рома
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Брешиа
0
Рома
3
минуты: 1' - 90'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
Рома
2 : 1
Парма
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
минуты: 67' - 90'
Рома
2
Парма
1
минуты: 67' - 90'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
22:45
Наполи
2 : 1
Рома
05.07.2020
05 июля 2020
вс
22:45
был в запасе
Наполи
2
Рома
1
был в запасе
02.07.2020
02 июля 2020
чт
22:45
Рома
0 : 2
Удинезе
02.07.2020
02 июля 2020
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
0
Удинезе
2
минуты: 1' - 90'
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:15
Милан
2 : 0
Рома
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:15
был в запасе
Милан
2
Рома
0
был в запасе
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:45
Рома
2 : 1
Сампдория
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
20:00
Кальяри
3 : 4
Рома
01.03.2020
01 марта 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
3
Рома
4
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Рома
4 : 0
Лечче
80'
80'
80'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
80'
минуты: 1' - 90'
Рома
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:45
Аталанта
2 : 1
Рома
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:45
был в запасе
Аталанта
2
Рома
1
был в запасе
07.02.2020
07 февр. 2020
пт
22:45
Рома
2 : 3
Болонья
07.02.2020
07 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:45
Сассуоло
4 : 2
Рома
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:45
был в запасе
Сассуоло
4
Рома
2
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Рома
1 : 1
Лацио
87'
87'
87'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Рома
1
Лацио
1
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
Рома
1 : 2
Ювентус
15'
15'
15'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
22:45
Рома
0 : 2
Торино
55'
55'
55'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
0
Торино
2
минуты: 1' - 90'
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:45
Фиорентина
1 : 4
Рома
21'
45'
21'
45'
21'
45'
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:45
21'
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Рома
4
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
Рома
3 : 1
СПАЛ
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
3
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
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