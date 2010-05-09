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Марсело Салайета
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
Болонья
1 : 1
Катания
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Болонья
1
Катания
1
минуты: 1' - 46'
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
Аталанта
1 : 1
Болонья
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
Болонья
2 : 1
Парма
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Парма
1
минуты: 1' - 90'
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
Удинезе
1 : 1
Болонья
86'
86'
86'
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 88'
Удинезе
1
Болонья
1
минуты: 1' - 88'
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:00
Интер
3 : 0
Болонья
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:00
минуты: 46' - 90'
Интер
3
Болонья
0
минуты: 46' - 90'
27.03.2010
27 марта 2010
сб
22:45
Палермо
3 : 1
Болонья
27.03.2010
27 марта 2010
сб
22:45
минуты: 77' - 90'
Палермо
3
Болонья
1
минуты: 77' - 90'
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
Болонья
0 : 2
Рома
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 61'
Болонья
0
Рома
2
минуты: 1' - 61'
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Болонья
30'
30'
30'
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сиена
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Сампдория
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 78'
Болонья
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 78'
07.03.2010
07 марта 2010
вс
17:00
Болонья
2 : 1
Наполи
7'
7'
7'
07.03.2010
07 марта 2010
вс
17:00
7'
минуты: 1' - 77'
Болонья
2
Наполи
1
минуты: 1' - 77'
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
Дженоа
3 : 4
Болонья
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 80'
Дженоа
3
Болонья
4
минуты: 1' - 80'
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
Болонья
1 : 2
Ювентус
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
Ливорно
0 : 1
Болонья
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 65' - 90'
Ливорно
0
Болонья
1
минуты: 65' - 90'
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
Болонья
2 : 1
Бари
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
был в запасе
Болонья
2
Бари
1
был в запасе
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
20:00
Болонья
2 : 2
Аталанта
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
20:00
минуты: 1' - 72'
Болонья
2
Аталанта
2
минуты: 1' - 72'
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
Фиорентина
1 : 2
Болонья
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 62' - 90'
Фиорентина
1
Болонья
2
минуты: 62' - 90'
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
Болонья
0 : 1
Кальяри
9'
9'
9'
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
17:00
Катания
1 : 0
Болонья
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
17:00
минуты: 65' - 90'
Катания
1
Болонья
0
минуты: 65' - 90'
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
Парма
2 : 1
Болонья
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 79'
Парма
2
Болонья
1
минуты: 1' - 79'
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
17:00
Болонья
2 : 1
Удинезе
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
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