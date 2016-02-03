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Эсекьель Лавесси
№22
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
италия. кубок
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
23:00
ПСЖ
3 : 1
Лорьян
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
23:00
был в запасе
ПСЖ
3
Лорьян
1
был в запасе
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
19:00
ПСЖ
5 : 1
Анжер
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
19:00
был в запасе
ПСЖ
5
Анжер
1
был в запасе
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
19:00
Тулуза
0 : 1
ПСЖ
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
19:00
был в запасе
Тулуза
0
ПСЖ
1
был в запасе
08.01.2016
08 янв. 2016
пт
22:30
ПСЖ
2 : 0
Бастия
08.01.2016
08 янв. 2016
пт
22:30
минуты: 81' - 90'
ПСЖ
2
Бастия
0
минуты: 81' - 90'
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
19:00
Кан
0 : 3
ПСЖ
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
19:00
минуты: 72' - 90'
Кан
0
ПСЖ
3
минуты: 72' - 90'
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
23:00
ПСЖ
5 : 1
Лион
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
23:00
был в запасе
ПСЖ
5
Лион
1
был в запасе
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
22:30
Ницца
0 : 3
ПСЖ
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
22:30
минуты: 76' - 90'
Ницца
0
ПСЖ
3
минуты: 76' - 90'
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
21:00
Анжер
0 : 0
ПСЖ
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
21:00
минуты: 46' - 90'
Анжер
0
ПСЖ
0
минуты: 46' - 90'
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
19:00
ПСЖ
5 : 0
Тулуза
78'
78'
78'
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
19:00
78'
минуты: 64' - 90'
ПСЖ
5
Тулуза
0
минуты: 64' - 90'
30.10.2015
30 окт. 2015
пт
22:30
Ренн
0 : 1
ПСЖ
30.10.2015
30 окт. 2015
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
23:00
ПСЖ
4 : 1
Сент-Этьен
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
23:00
минуты: 86' - 90'
ПСЖ
4
Сент-Этьен
1
минуты: 86' - 90'
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
18:00
Бастия
0 : 2
ПСЖ
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
18:00
минуты: 73' - 90'
Бастия
0
ПСЖ
2
минуты: 73' - 90'
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
22:00
ПСЖ
2 : 1
Марсель
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
22:00
минуты: 86' - 90'
ПСЖ
2
Марсель
1
минуты: 86' - 90'
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
18:30
Нант
1 : 4
ПСЖ
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
18:30
минуты: 83' - 90'
Нант
1
ПСЖ
4
минуты: 83' - 90'
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
22:00
ПСЖ
3 : 0
Генгам
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
22:00
минуты: 84' - 90'
ПСЖ
3
Генгам
0
минуты: 84' - 90'
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
18:30
Реймс
1 : 1
ПСЖ
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
18:30
минуты: 1' - 66'
Реймс
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 66'
11.09.2015
11 сент. 2015
пт
21:30
ПСЖ
2 : 2
Бордо
11.09.2015
11 сент. 2015
пт
21:30
минуты: 72' - 90'
ПСЖ
2
Бордо
2
минуты: 72' - 90'
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
22:00
Монако
0 : 3
ПСЖ
83'
83'
83'
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
22:00
83'
минуты: 76' - 90'
Монако
0
ПСЖ
3
минуты: 76' - 90'
21.08.2015
21 авг. 2015
пт
21:30
Монпелье
0 : 1
ПСЖ
21.08.2015
21 авг. 2015
пт
21:30
минуты: 1' - 69'
Монпелье
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 69'
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
22:00
ПСЖ
2 : 0
Газелек
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
22:00
минуты: 70' - 90'
ПСЖ
2
Газелек
0
минуты: 70' - 90'
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