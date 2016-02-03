Эсекьель Лавесси
№22
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 23:00
ПСЖ
3 : 1
Лорьян
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 23:00
был в запасе
ПСЖ
3
Лорьян
1
был в запасе
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 19:00
ПСЖ
5 : 1
Анжер
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 19:00
был в запасе
ПСЖ
5
Анжер
1
был в запасе
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 19:00
Тулуза
0 : 1
ПСЖ
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 19:00
был в запасе
Тулуза
0
ПСЖ
1
был в запасе
08.01.2016 08 янв. 2016 пт 22:30
ПСЖ
2 : 0
Бастия
08.01.2016 08 янв. 2016 пт 22:30
минуты: 81' - 90'
ПСЖ
2
Бастия
0
минуты: 81' - 90'
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 19:00
Кан
0 : 3
ПСЖ
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 19:00
минуты: 72' - 90'
Кан
0
ПСЖ
3
минуты: 72' - 90'
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 23:00
ПСЖ
5 : 1
Лион
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 23:00
был в запасе
ПСЖ
5
Лион
1
был в запасе
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 22:30
Ницца
0 : 3
ПСЖ
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 22:30
минуты: 76' - 90'
Ницца
0
ПСЖ
3
минуты: 76' - 90'
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 21:00
Анжер
0 : 0
ПСЖ
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 21:00
минуты: 46' - 90'
Анжер
0
ПСЖ
0
минуты: 46' - 90'
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 19:00
ПСЖ
5 : 0
Тулуза
78'
78'
78'
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 19:00
78'
минуты: 64' - 90'
ПСЖ
5
Тулуза
0
минуты: 64' - 90'
30.10.2015 30 окт. 2015 пт 22:30
Ренн
0 : 1
ПСЖ
30.10.2015 30 окт. 2015 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 23:00
ПСЖ
4 : 1
Сент-Этьен
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 23:00
минуты: 86' - 90'
ПСЖ
4
Сент-Этьен
1
минуты: 86' - 90'
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 18:00
Бастия
0 : 2
ПСЖ
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 18:00
минуты: 73' - 90'
Бастия
0
ПСЖ
2
минуты: 73' - 90'
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 22:00
ПСЖ
2 : 1
Марсель
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 22:00
минуты: 86' - 90'
ПСЖ
2
Марсель
1
минуты: 86' - 90'
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 18:30
Нант
1 : 4
ПСЖ
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 18:30
минуты: 83' - 90'
Нант
1
ПСЖ
4
минуты: 83' - 90'
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 22:00
ПСЖ
3 : 0
Генгам
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 22:00
минуты: 84' - 90'
ПСЖ
3
Генгам
0
минуты: 84' - 90'
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 18:30
Реймс
1 : 1
ПСЖ
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 18:30
минуты: 1' - 66'
Реймс
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 66'
11.09.2015 11 сент. 2015 пт 21:30
ПСЖ
2 : 2
Бордо
11.09.2015 11 сент. 2015 пт 21:30
минуты: 72' - 90'
ПСЖ
2
Бордо
2
минуты: 72' - 90'
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 22:00
Монако
0 : 3
ПСЖ
83'
83'
83'
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 22:00
83'
минуты: 76' - 90'
Монако
0
ПСЖ
3
минуты: 76' - 90'
21.08.2015 21 авг. 2015 пт 21:30
Монпелье
0 : 1
ПСЖ
21.08.2015 21 авг. 2015 пт 21:30
минуты: 1' - 69'
Монпелье
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 69'
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 22:00
ПСЖ
2 : 0
Газелек
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 22:00
минуты: 70' - 90'
ПСЖ
2
Газелек
0
минуты: 70' - 90'
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