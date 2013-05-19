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Джанлука Грава
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
Рома
2 : 1
Наполи
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
был в запасе
Рома
2
Наполи
1
был в запасе
12.05.2013
12 мая 2013
вс
16:00
Наполи
2 : 1
Сиена
12.05.2013
12 мая 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 56'
Наполи
2
Сиена
1
минуты: 1' - 56'
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Болонья
0 : 3
Наполи
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
был в запасе
Болонья
0
Наполи
3
был в запасе
05.05.2013
05 мая 2013
вс
21:45
Наполи
3 : 1
Интер
05.05.2013
05 мая 2013
вс
21:45
был в запасе
Наполи
3
Интер
1
был в запасе
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
21:45
Пескара
0 : 3
Наполи
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
21:45
был в запасе
Пескара
0
Наполи
3
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
Наполи
3 : 2
Кальяри
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Наполи
3
Кальяри
2
был в запасе
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
21:45
Милан
1 : 1
Наполи
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
21:45
был в запасе
Милан
1
Наполи
1
был в запасе
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
21:45
Наполи
2 : 0
Дженоа
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
21:45
был в запасе
Наполи
2
Дженоа
0
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
22:59
Торино
3 : 5
Наполи
30.03.2013
30 марта 2013
сб
22:59
был в запасе
Торино
3
Наполи
5
был в запасе
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
Наполи
3 : 2
Аталанта
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Наполи
3
Аталанта
2
был в запасе
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
Кьево
2 : 0
Наполи
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Кьево
2
Наполи
0
был в запасе
01.03.2013
01 марта 2013
пт
22:45
Наполи
1 : 1
Ювентус
01.03.2013
01 марта 2013
пт
22:45
был в запасе
Наполи
1
Ювентус
1
был в запасе
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
21:00
Удинезе
0 : 0
Наполи
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
21:00
был в запасе
Удинезе
0
Наполи
0
был в запасе
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
22:45
Лацио
1 : 1
Наполи
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
22:45
был в запасе
Лацио
1
Наполи
1
был в запасе
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
22:45
Наполи
2 : 0
Катания
39'
39'
39'
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Катания
0
минуты: 1' - 90'
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Парма
1 : 2
Наполи
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Парма
1
Наполи
2
был в запасе
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
14:30
Фиорентина
1 : 1
Наполи
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
14:30
был в запасе
Фиорентина
1
Наполи
1
был в запасе
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
22:45
Наполи
2 : 3
Болонья
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
22:45
был в запасе
Наполи
2
Болонья
3
был в запасе
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
22:45
Интер
2 : 1
Наполи
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
22:45
был в запасе
Интер
2
Наполи
1
был в запасе
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
14:30
Наполи
5 : 1
Пескара
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
14:30
был в запасе
Наполи
5
Пескара
1
был в запасе
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