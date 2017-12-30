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Паоло Каннаваро
№28
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
Рома
1 : 1
Сассуоло
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
Сассуоло
1 : 0
Интер
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Сассуоло
1
Интер
0
был в запасе
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
Сампдория
0 : 1
Сассуоло
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
0
Сассуоло
1
был в запасе
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
20:00
Сассуоло
2 : 1
Кротоне
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
20:00
был в запасе
Сассуоло
2
Кротоне
1
был в запасе
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
17:00
Фиорентина
3 : 0
Сассуоло
80'
80'
80'
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
3
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
Сассуоло
0 : 2
Верона
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
0
Верона
2
минуты: 1' - 90'
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
Беневенто
1 : 2
Сассуоло
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Беневенто
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
22:45
Сассуоло
0 : 2
Милан
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
0
Милан
2
минуты: 1' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
Наполи
3 : 1
Сассуоло
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
3
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
Сассуоло
0 : 1
Удинезе
90'
90'
90'
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
СПАЛ
0 : 1
Сассуоло
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:00
Сассуоло
0 : 0
Кьево
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
Лацио
6 : 1
Сассуоло
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
6
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:00
Сассуоло
0 : 1
Болонья
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
0
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
Кальяри
0 : 1
Сассуоло
83'
83'
83'
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:30
Сассуоло
1 : 3
Ювентус
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
19:00
Торино
3 : 0
Сассуоло
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
Сассуоло
0 : 0
Дженоа
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'