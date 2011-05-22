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Мариано Больячино
№54
Полузащитник
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Команда
Лечче
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
Палермо
1 : 3
Кьево
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 71'
Палермо
1
Кьево
3
минуты: 1' - 71'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Кьево
0 : 2
Удинезе
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
был в запасе
Кьево
0
Удинезе
2
был в запасе
09.05.2011
09 мая 2011
пн
21:45
Ювентус
2 : 2
Кьево
09.05.2011
09 мая 2011
пн
21:45
минуты: 40' - 90'
Ювентус
2
Кьево
2
минуты: 40' - 90'
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:00
Кьево
1 : 0
Лечче
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 70'
Кьево
1
Лечче
0
минуты: 1' - 70'
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
13:30
Рома
1 : 0
Кьево
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
13:30
минуты: 1' - 69'
Рома
1
Кьево
0
минуты: 1' - 69'
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
Кьево
2 : 0
Болонья
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 67'
Кьево
2
Болонья
0
минуты: 1' - 67'
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
19:00
Интер
2 : 0
Кьево
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
19:00
минуты: 1' - 77'
Интер
2
Кьево
0
минуты: 1' - 77'
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
16:00
Кьево
0 : 0
Сампдория
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 67'
Кьево
0
Сампдория
0
минуты: 1' - 67'
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
Бари
1 : 2
Кьево
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бари
1
Кьево
2
минуты: 1' - 90'
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Парма
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 64'
Кьево
0
Парма
0
минуты: 1' - 64'
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Чезена
1 : 0
Кьево
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 68'
Чезена
1
Кьево
0
минуты: 1' - 68'
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
Кьево
1 : 2
Милан
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Кьево
1
Милан
2
минуты: 46' - 90'
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
Лацио
1 : 1
Кьево
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90'
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
Кьево
2 : 0
Наполи
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 58'
Кьево
2
Наполи
0
минуты: 1' - 58'
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
14:30
Брешиа
0 : 3
Кьево
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
14:30
минуты: 1' - 77'
Брешиа
0
Кьево
3
минуты: 1' - 77'
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Дженоа
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 71'
Кьево
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 71'
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
Катания
1 : 1
Кьево
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 77'
Катания
1
Кьево
1
минуты: 1' - 77'
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Палермо
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Палермо
0
минуты: 1' - 90'
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
Удинезе
2 : 0
Кьево
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
минуты: 62' - 90'
Удинезе
2
Кьево
0
минуты: 62' - 90'
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
Кьево
1 : 1
Ювентус
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
минуты: 79' - 90'
Кьево
1
Ювентус
1
минуты: 79' - 90'
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