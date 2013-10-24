Хосе Мануэль Хименес Ортис
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
Айнтрахт
2 : 0
Маккаби
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
был в запасе
Айнтрахт
2
Маккаби
0
был в запасе
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
Маккаби
0 : 0
АПОЭЛ
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 43'
Маккаби
0
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 43'