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Вальтер Пандиани
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
Эспаньол
1 : 1
Севилья
89'
89'
89'
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
минуты: 62' - 90'
Эспаньол
1
Севилья
1
минуты: 62' - 90'
05.05.2012
05 мая 2012
сб
22:00
Барселона
4 : 0
Эспаньол
05.05.2012
05 мая 2012
сб
22:00
был в запасе
Барселона
4
Эспаньол
0
был в запасе
01.05.2012
01 мая 2012
вт
19:00
Гранада
2 : 1
Эспаньол
01.05.2012
01 мая 2012
вт
19:00
минуты: 79' - 90'
Гранада
2
Эспаньол
1
минуты: 79' - 90'
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
19:00
Эспаньол
0 : 3
Спортинг
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
19:00
минуты: 68' - 90'
Эспаньол
0
Спортинг
3
минуты: 68' - 90'
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
19:00
Атлетико
3 : 1
Эспаньол
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
19:00
минуты: 82' - 90'
Атлетико
3
Эспаньол
1
минуты: 82' - 90'
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
13:00
Эспаньол
4 : 0
Валенсия
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
13:00
был в запасе
Эспаньол
4
Валенсия
0
был в запасе
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
21:00
Осасуна
2 : 0
Эспаньол
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
21:00
минуты: 69' - 90'
Осасуна
2
Эспаньол
0
минуты: 69' - 90'
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
19:00
Эспаньол
2 : 2
Реал Сосьедад
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
19:00
был в запасе
Эспаньол
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
22:30
Вильярреал
0 : 0
Эспаньол
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
22:30
минуты: 82' - 90'
Вильярреал
0
Эспаньол
0
минуты: 82' - 90'
25.03.2012
25 марта 2012
вс
17:00
Эспаньол
1 : 2
Малага
25.03.2012
25 марта 2012
вс
17:00
минуты: 81' - 90'
Эспаньол
1
Малага
2
минуты: 81' - 90'
22.03.2012
22 марта 2012
чт
22:00
Бетис
1 : 1
Эспаньол
90'
90'
90'
22.03.2012
22 марта 2012
чт
22:00
90'
минуты: 80' - 90'
Бетис
1
Эспаньол
1
минуты: 80' - 90'
19.03.2012
19 марта 2012
пн
22:59
Эспаньол
3 : 1
Расинг
19.03.2012
19 марта 2012
пн
22:59
был в запасе
Эспаньол
3
Расинг
1
был в запасе
11.03.2012
11 марта 2012
вс
14:00
Эспаньол
5 : 1
Райо Вальекано
11.03.2012
11 марта 2012
вс
14:00
был в запасе
Эспаньол
5
Райо Вальекано
1
был в запасе
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
20:00
Севилья
0 : 0
Эспаньол
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
20:00
был в запасе
Севилья
0
Эспаньол
0
был в запасе
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
20:00
Эспаньол
0 : 0
Вильярреал
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
20:00
был в запасе
Эспаньол
0
Вильярреал
0
был в запасе
31.10.2011
31 окт. 2011
пн
-:-
Малага
2 : 1
Эспаньол
31.10.2011
31 окт. 2011
пн
-:-
минуты: 75' - 90'
Малага
2
Эспаньол
1
минуты: 75' - 90'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:00
Эспаньол
1 : 0
Бетис
75'
76'
75'
76'
75'
76'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:00
75'
минуты: 69' - 90'
Эспаньол
1
Бетис
0
минуты: 69' - 90'
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
19:00
Расинг
0 : 1
Эспаньол
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
19:00
минуты: 76' - 90'
Расинг
0
Эспаньол
1
минуты: 76' - 90'
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:00
Райо Вальекано
0 : 1
Эспаньол
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:00
был в запасе
Райо Вальекано
0
Эспаньол
1
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
Леванте
3 : 1
Эспаньол
81'
81'
81'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
минуты: 63' - 90'
Леванте
3
Эспаньол
1
минуты: 63' - 90'
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