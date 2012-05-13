Вальтер Пандиани
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
Эспаньол
1 : 1
Севилья
89'
89'
89'
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
минуты: 62' - 90'
Эспаньол
1
Севилья
1
минуты: 62' - 90'
05.05.2012 05 мая 2012 сб 22:00
Барселона
4 : 0
Эспаньол
05.05.2012 05 мая 2012 сб 22:00
был в запасе
Барселона
4
Эспаньол
0
был в запасе
01.05.2012 01 мая 2012 вт 19:00
Гранада
2 : 1
Эспаньол
01.05.2012 01 мая 2012 вт 19:00
минуты: 79' - 90'
Гранада
2
Эспаньол
1
минуты: 79' - 90'
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 19:00
Эспаньол
0 : 3
Спортинг
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 19:00
минуты: 68' - 90'
Эспаньол
0
Спортинг
3
минуты: 68' - 90'
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 19:00
Атлетико
3 : 1
Эспаньол
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 19:00
минуты: 82' - 90'
Атлетико
3
Эспаньол
1
минуты: 82' - 90'
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 13:00
Эспаньол
4 : 0
Валенсия
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 13:00
был в запасе
Эспаньол
4
Валенсия
0
был в запасе
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 21:00
Осасуна
2 : 0
Эспаньол
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 21:00
минуты: 69' - 90'
Осасуна
2
Эспаньол
0
минуты: 69' - 90'
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 19:00
Эспаньол
2 : 2
Реал Сосьедад
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 19:00
был в запасе
Эспаньол
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 22:30
Вильярреал
0 : 0
Эспаньол
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 22:30
минуты: 82' - 90'
Вильярреал
0
Эспаньол
0
минуты: 82' - 90'
25.03.2012 25 марта 2012 вс 17:00
Эспаньол
1 : 2
Малага
25.03.2012 25 марта 2012 вс 17:00
минуты: 81' - 90'
Эспаньол
1
Малага
2
минуты: 81' - 90'
22.03.2012 22 марта 2012 чт 22:00
Бетис
1 : 1
Эспаньол
90'
90'
90'
22.03.2012 22 марта 2012 чт 22:00
90'
минуты: 80' - 90'
Бетис
1
Эспаньол
1
минуты: 80' - 90'
19.03.2012 19 марта 2012 пн 22:59
Эспаньол
3 : 1
Расинг
19.03.2012 19 марта 2012 пн 22:59
был в запасе
Эспаньол
3
Расинг
1
был в запасе
11.03.2012 11 марта 2012 вс 14:00
Эспаньол
5 : 1
Райо Вальекано
11.03.2012 11 марта 2012 вс 14:00
был в запасе
Эспаньол
5
Райо Вальекано
1
был в запасе
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 20:00
Севилья
0 : 0
Эспаньол
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 20:00
был в запасе
Севилья
0
Эспаньол
0
был в запасе
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 20:00
Эспаньол
0 : 0
Вильярреал
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 20:00
был в запасе
Эспаньол
0
Вильярреал
0
был в запасе
31.10.2011 31 окт. 2011 пн -:-
Малага
2 : 1
Эспаньол
31.10.2011 31 окт. 2011 пн -:-
минуты: 75' - 90'
Малага
2
Эспаньол
1
минуты: 75' - 90'
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 21:00
Эспаньол
1 : 0
Бетис
75'
76'
75'
76'
75'
76'
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 21:00
75'
минуты: 69' - 90'
Эспаньол
1
Бетис
0
минуты: 69' - 90'
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 19:00
Расинг
0 : 1
Эспаньол
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 19:00
минуты: 76' - 90'
Расинг
0
Эспаньол
1
минуты: 76' - 90'
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 13:00
Райо Вальекано
0 : 1
Эспаньол
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 13:00
был в запасе
Райо Вальекано
0
Эспаньол
1
был в запасе
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:00
Леванте
3 : 1
Эспаньол
81'
81'
81'
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:00
минуты: 63' - 90'
Леванте
3
Эспаньол
1
минуты: 63' - 90'
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