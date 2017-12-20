Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Карлос Вела
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Мексика
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
испания. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
23:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Севилья
90'
90'
90'
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
23:30
90'
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Севилья
1
был в запасе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
18:15
Атлетик
0 : 0
Реал Сосьедад
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
18:15
был в запасе
Атлетик
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
18:15
Атлетико
2 : 1
Реал Сосьедад
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
18:15
был в запасе
Атлетико
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
18:15
Реал Сосьедад
2 : 2
Лас-Пальмас
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
18:15
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Лас-Пальмас
2
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
20:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Эйбар
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Эйбар
1
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Хетафе
2 : 1
Реал Сосьедад
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
был в запасе
Хетафе
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
23.10.2017
23 окт. 2017
пн
21:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Эспаньол
23.10.2017
23 окт. 2017
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
13:00
Реал Сосьедад
4 : 4
Бетис
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
13:00
был в запасе
Реал Сосьедад
4
Бетис
4
был в запасе
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
23:00
Леванте
3 : 0
Реал Сосьедад
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
3
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
21:45
Реал Сосьедад
1 : 3
Реал
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
21:45
минуты: 57' - 90'
Реал Сосьедад
1
Реал
3
минуты: 57' - 90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
Депортиво
2 : 4
Реал Сосьедад
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
был в запасе
Депортиво
2
Реал Сосьедад
4
был в запасе
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
21:15
Реал Сосьедад
3 : 0
Вильярреал
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
21:15
минуты: 66' - 90'
Реал Сосьедад
3
Вильярреал
0
минуты: 66' - 90'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
19:15
Сельта
2 : 3
Реал Сосьедад
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
19:15
минуты: 57' - 90'
Сельта
2
Реал Сосьедад
3
минуты: 57' - 90'