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Франциско Пуньяль
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
73'
73'
73'
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
2
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
Эспаньол
1 : 1
Осасуна
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
03.05.2014
03 мая 2014
сб
21:00
Осасуна
0 : 2
Сельта
03.05.2014
03 мая 2014
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Сельта
2
минуты: 1' - 90'
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
21:00
Реал
4 : 0
Осасуна
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реал
4
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
17:00
Осасуна
1 : 1
Валенсия
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
17:00
был в запасе
Осасуна
1
Валенсия
1
был в запасе
11.04.2014
11 апр. 2014
пт
22:00
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
11.04.2014
11 апр. 2014
пт
22:00
был в запасе
Осасуна
0
Вальядолид
0
был в запасе
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
22:00
Альмерия
1 : 2
Осасуна
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
22:00
был в запасе
Альмерия
1
Осасуна
2
был в запасе
30.03.2014
30 марта 2014
вс
18:00
Осасуна
1 : 1
Реал Сосьедад
30.03.2014
30 марта 2014
вс
18:00
был в запасе
Осасуна
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:00
Райо Вальекано
1 : 0
Осасуна
90'
90'
90'
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
14:00
Осасуна
1 : 2
Севилья
23.03.2014
23 марта 2014
вс
14:00
был в запасе
Осасуна
1
Севилья
2
был в запасе
16.03.2014
16 марта 2014
вс
19:00
Барселона
7 : 0
Осасуна
16.03.2014
16 марта 2014
вс
19:00
минуты: 70' - 90'
Барселона
7
Осасуна
0
минуты: 70' - 90'
10.03.2014
10 марта 2014
пн
22:00
Осасуна
0 : 2
Малага
10.03.2014
10 марта 2014
пн
22:00
был в запасе
Осасуна
0
Малага
2
был в запасе
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
14:00
Осасуна
2 : 0
Хетафе
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 41'
Осасуна
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 41'
04.02.2014
04 февр. 2014
вт
-:-
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
04.02.2014
04 февр. 2014
вт
-:-
минуты: 1' - 70'
Вильярреал
3
Осасуна
1
минуты: 1' - 70'
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
19:00
Осасуна
1 : 5
Атлетик
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
19:00
минуты: 67' - 90'
Осасуна
1
Атлетик
5
минуты: 67' - 90'
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
22:00
Гранада
0 : 0
Осасуна
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
22:00
был в запасе
Гранада
0
Осасуна
0
был в запасе
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
20:00
Осасуна
1 : 0
Эспаньол
60'
60'
60'
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
22:59
Сельта
1 : 1
Осасуна
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
21:00
Валенсия
3 : 0
Осасуна
17'
17'
17'
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
3
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
22.11.2013
22 нояб. 2013
пт
22:59
Вальядолид
0 : 1
Осасуна
75'
75'
75'
22.11.2013
22 нояб. 2013
пт
22:59
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
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