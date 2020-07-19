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Начо Монреаль
№18
Защитник
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 февр. 1986 (34) года
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Атлетико
1 : 1
Реал Сосьедад
90'
90'
90'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Севилья
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
минуты: 46' - 90'
Реал Сосьедад
0
Севилья
0
минуты: 46' - 90'
13.07.2020
13 июля 2020
пн
20:30
Вильярреал
1 : 2
Реал Сосьедад
13.07.2020
13 июля 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 86'
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 86'
10.07.2020
10 июля 2020
пт
20:30
Реал Сосьедад
2 : 3
Гранада
10.07.2020
10 июля 2020
пт
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Гранада
3
был в запасе
06.07.2020
06 июля 2020
пн
20:30
Леванте
1 : 1
Реал Сосьедад
06.07.2020
06 июля 2020
пн
20:30
минуты: 84' - 90'
Леванте
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 84' - 90'
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:30
Реал Сосьедад
2 : 1
Эспаньол
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
29.06.2020
29 июня 2020
пн
23:00
Хетафе
2 : 1
Реал Сосьедад
29.06.2020
29 июня 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:30
Реал Сосьедад
0 : 1
Сельта
21'
21'
21'
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 58'
Реал Сосьедад
0
Сельта
1
минуты: 1' - 58'
21.06.2020
21 июня 2020
вс
23:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Реал
21.06.2020
21 июня 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Реал
2
минуты: 1' - 90'
18.06.2020
18 июня 2020
чт
20:30
Алавес
2 : 0
Реал Сосьедад
18.06.2020
18 июня 2020
чт
20:30
был в запасе
Алавес
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
14.06.2020
14 июня 2020
вс
23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Осасуна
14.06.2020
14 июня 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 82'
Реал Сосьедад
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 82'
10.03.2020
10 марта 2020
вт
22:00
Эйбар
1 : 2
Реал Сосьедад
10.03.2020
10 марта 2020
вт
22:00
был в запасе
Эйбар
1
Реал Сосьедад
2
был в запасе
07.03.2020
07 марта 2020
сб
20:30
Барселона
1 : 0
Реал Сосьедад
07.03.2020
07 марта 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Барселона
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
23:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Вальядолид
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Валенсия
45'
45'
45'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
45'
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Валенсия
0
минуты: 1' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
16:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетик
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
16:00
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Атлетик
1
был в запасе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
14:00
Леганес
2 : 1
Реал Сосьедад
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
16:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Вильярреал
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
16:00
Осасуна
3 : 4
Реал Сосьедад
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
3
Реал Сосьедад
4
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Реал Сосьедад
2 : 2
Барселона
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Барселона
2
минуты: 1' - 90'
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